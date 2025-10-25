السبت 2025-10-25 04:13 م
 

الأونروا تجدد الدعوات لإدخال المساعدات لقطاع غزة مع اقتراب الشتاء

الأونروا تجدد الدعوات لإدخال المساعدات لقطاع غزة مع اقتراب الشتاء
الأونروا
 
السبت، 25-10-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-   دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت، إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، قالت في منشور على منصة "إكس" إنه "مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء".


وأضافت أن مواد الإيواء ولوازم الشتاء للعائلات الفلسطينية النازحة تتواجد في مستودعات الأونروا في الأردن ومصر، ولكن يُمنع دخولها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ه

منوعات "بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة في الأرجنتين.. شاهدوا صورتها

فا

منوعات مذبحة عائلية.. تركي يُصفي أسرة زوجته ثم يحاول الانتحار - صورة

مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي

شؤون برلمانية مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي

عبدالرزاق عربيات

أخبار محلية انتهاء مهام مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات

لبنان

عربي ودولي 3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

تمديد دوام مهرجان الرمان ساعة إضافية

أخبار محلية تمديد دوام مهرجان الرمان ساعة إضافية

ععع

فن ومشاهير أسعار أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة

هخ

المرأة والجمال أفضل الزيوت الطبيعية لمنح شعرك لمعاناً وحيوية في الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة