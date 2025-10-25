الأونروا تجدد الدعوات لإدخال المساعدات لقطاع غزة مع اقتراب الشتاء

الوكيل الإخباري- دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت، إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، قالت في منشور على منصة "إكس" إنه "مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء".