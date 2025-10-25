الأونروا تجدد الدعوات لإدخال المساعدات لقطاع غزة مع اقتراب الشتاء

وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، قالت في منشور على منصة "إكس" إنه "مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء".
وأضافت أن مواد الإيواء ولوازم الشتاء للعائلات الفلسطينية النازحة تتواجد في مستودعات الأونروا في الأردن ومصر، ولكن يُمنع دخولها.
