الحمصي رئيسا لغرفة التجارة الدولية بالأردن

الوكيل الإخباري- اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لغرفة التجارة الدولية بالأردن زياد الحمصي رئيسا للغرفة، ونبيل الخطيب نائبا له، لمدة 4 أعوام. اضافة اعلان





كما اختارت حسان العمد أمينا للصندوق، والعين الدكتور جورج حزبون، والدكتور زكي الأيوبي، والمهندس جودت يغمور، وأديب حبايب، أعضاء إلى جانب عضوية غرفتي تجارة وصناعة عمان.



وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، أكد الحمصي "أن غرفة التجارة الدولية هي مؤسسة تمثل جسر الأردن إلى العالم الاقتصادي والتجاري الدولي، وإننا نؤمن بأن موقع الأردن الاستراتيجي، وكفاءة قطاعه الخاص، وعمق علاقاته الاقتصادية، تمنحنا فرصة حقيقية لتعزيز دورنا في صياغة توجهات التجارة العالمية، والمساهمة في بناء بيئة أعمال أكثر انفتاحا وتنافسية".



وقال إننا "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع الشراكات الدولية، ودعم التجار والصناعيين الأردنيين للاندماج في الاقتصاد العالمي، وتمكينهم من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وفرص التجارة العابرة للحدود".



وبين أن غرفة التجارة الدولية – الأردن، ومنذ تأسيسها كانت ولا تزال منبرا لتمثيل المصالح الأردنية في المحافل الدولية، ونافذة لنقل أفضل الممارسات العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والتحكيم التجاري.



ولفت إلى ضرورة العمل مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، ومع المؤسسات الدولية، على إطلاق مبادرات نوعية تدعم التحول الرقمي في التجارة، وتعزز الابتكار والاستدامة، وتُسهم في رفعة الاقتصاد الوطني، بما يليق بصورة الأردن ومكانته الإقليمية والعالمية.



