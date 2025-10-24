أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

09:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751164 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم لتحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4138.52 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أيار الماضي بتراجع يقارب 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).



كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4152.30 دولار للأوقية.

ولا يزال المعدن الأصفر مرتفعًا بنحو 55 بالمئة منذ بداية العام.



وحول المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 48.76 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1635.59 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1453.16 دولار.