الجمعة 2025-10-24 10:02 ص
 

أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد
أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد
 
الجمعة، 24-10-2025 09:40 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم لتحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4138.52 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أيار الماضي بتراجع يقارب 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4152.30 دولار للأوقية.
ولا يزال المعدن الأصفر مرتفعًا بنحو 55 بالمئة منذ بداية العام.

وحول المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 48.76 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1635.59 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1453.16 دولار.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران

أسواق ومال النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران

الاتحاد الأوروبي يؤيد تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يؤيد تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تعبيرية

عربي ودولي مقتل 20 شخصا إثر اندلاع حريق في حافلة بولاية أندرا براديش الهندية

أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

أسواق ومال أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده

فن ومشاهير نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده

عاجل مادورو إلى واشنطن: لا لحرب مجنونة .. أرجوكم

عربي ودولي مادورو إلى واشنطن: لا لحرب مجنونة .. أرجوكم

اكتشاف علمي يغير فهمنا للأحلام

منوعات اكتشاف علمي يغير فهمنا للأحلام

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد

الطقس أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد



 
 



الأكثر مشاهدة