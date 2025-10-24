JustMarkets تفوز بجائزة "أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة" في حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط MEFM 2025

جزء من كلمة مُمثِّل JustMarkets
قال ألكسندر بيريفيرزيف، مدير العمليات الإقليمي في JustMarkets، بعد تسلمه الجائزة:
"يُعد حصولنا على جائزة "أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة" في حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط MEFM 2025، إنجازًا مذهلًا لكل فريقنا ومجتمع عملائنا، فهو يُبرهِن على التزامنا الدائم بالحفاظ على بيئة تداول آمنة وشفافة.
نحنُ نُهدي هذا الإنجاز لعملائنا حول العالم – فثقتِهم الدائمة بنا هي ما يدفعنا للاستمرار. هذه الجائزة تذكير لنا جميعًا بروعة متداولينا، وشركائنا، وموظفينا. نحن ممتنون لكل من وقف إلى جانبنا، وآمن بنا، واختار JustMarkets كوسيطه المُفضَّل."
تأسيس بيئة التداول الأكثر ثقة
إن تكون JustMarkets ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة يؤكِّد على رؤية JustMarkets في بناء بيئة تداول تضع العميل في المقام الأول، وتُمكّن المتداولين من جميع مستويات الخبرة و المهارة من تحقيق النجاح. كما يُبرز هذا الفوز التزام الفريق بالتميز في كل النواحي – بدءًا من ظروف التداول والأدوات المتقدمة، مرورًا بـالموارد التعليمية والتواصل المثالي، وصولًا إلى الدعم المُستمِر دون أي انقطاع.
معلومات حول JustMarkets:
JustMarkets هي شركة وساطة عالمية مُتعدِّدة الأصول، تُقدم خدمات تداول موثوقة وشفافة منذ عام 2012. حازت الشركة على أكثر من 50 جائزة مرموقة في القطاع المالي، مما يُثبت تميًّزها في هذا المجال. تقدم JustMarkets مجموعة متنوعة من أدوات التداول، بما في ذلك عقود الفروقات CFD على عملات الفوركس، والأسهم، والسلع، والمؤشرات، والمعادن، ومصادر الطاقة، والعملات المُشفَّرة، وتُقدِّم خدماتها لعملاءها في أكثر من 160 دولة.
