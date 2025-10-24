الجمعة 2025-10-24 04:46 م
 

JustMarkets تفوز بجائزة "أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة" في حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط MEFM 2025

ada
JustMarkets
 
الجمعة، 24-10-2025 04:10 م
الوكيل الإخباري-   في الرابع من أكتوبر 2025، تم تكريم الوسيط العالمي مُتعدِّد الأصول JustMarkets بصفته من أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة خلال حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط. أُقيم الحفل في أحد أبرز المعالم السياحية في العالم، منتجع Atlantis The Palm – في إمارة دبي، وشهد حضور نخبة من أكثر الرواد تأثيرًا في  القطاع المالي ومجال الابتكار في المنطقة. وكان تركيز الفاعليَّة هذا العام على الشركات التي تواصل الارتقاء بمعايير الصناعة والمُساهمة في اتساع منظومة التداول العالميّة.اضافة اعلان


جزء من كلمة مُمثِّل JustMarkets

قال ألكسندر بيريفيرزيف، مدير العمليات الإقليمي في JustMarkets، بعد تسلمه الجائزة:
"يُعد حصولنا على جائزة "أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة" في حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط MEFM 2025، إنجازًا مذهلًا لكل فريقنا ومجتمع عملائنا، فهو يُبرهِن على التزامنا الدائم بالحفاظ على بيئة تداول آمنة وشفافة.

نحنُ نُهدي هذا الإنجاز لعملائنا حول العالم – فثقتِهم الدائمة بنا هي ما يدفعنا للاستمرار. هذه الجائزة تذكير لنا جميعًا بروعة متداولينا، وشركائنا، وموظفينا. نحن ممتنون لكل من وقف إلى جانبنا، وآمن بنا، واختار JustMarkets كوسيطه المُفضَّل."

تأسيس بيئة التداول الأكثر ثقة

إن تكون JustMarkets ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة يؤكِّد على رؤية JustMarkets في بناء بيئة تداول تضع العميل في المقام الأول، وتُمكّن المتداولين من جميع مستويات الخبرة و المهارة من تحقيق النجاح. كما يُبرز هذا الفوز التزام الفريق بالتميز في كل النواحي – بدءًا من ظروف التداول والأدوات المتقدمة، مرورًا بـالموارد التعليمية والتواصل المثالي، وصولًا إلى الدعم المُستمِر دون أي انقطاع.
معلومات حول JustMarkets:
JustMarkets هي شركة وساطة عالمية مُتعدِّدة الأصول، تُقدم خدمات تداول موثوقة وشفافة منذ عام 2012. حازت الشركة على أكثر من 50 جائزة مرموقة في القطاع المالي، مما يُثبت تميًّزها في هذا المجال. تقدم JustMarkets مجموعة متنوعة من أدوات التداول، بما في ذلك عقود الفروقات CFD على عملات الفوركس، والأسهم، والسلع، والمؤشرات، والمعادن، ومصادر الطاقة، والعملات المُشفَّرة، وتُقدِّم خدماتها لعملاءها في أكثر من 160 دولة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر

أخبار محلية زراعة المفرق تنفذ مشروع تشجير طريق جابر الدولي

سقل

أسواق ومال شركة JustMarkets تنشُر المزيد من الوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطبيق حلول تداول مُصمَّمة خصيصًا

نزاع مستمر بين "وسيطات شي ان" والزبائن وسط غياب قانون منظم وملزم

خاص بالوكيل نزاع مستمر بين "وسيطات شي ان" والزبائن وسط غياب قانون منظم وملزم

ada

أخبار الشركات JustMarkets تفوز بجائزة "أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة" في حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط MEFM 2025

حكومة نتنياهو تعاني من "الصرع" .. ولا حدود لجنونها

عربي ودولي حكومة نتنياهو تعاني من "الصرع" .. ولا حدود لجنونها

روسيا تخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية

أسواق ومال روسيا تخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 
 





الأكثر مشاهدة