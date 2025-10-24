الحكومة تكشف حقيقة إصدار عفو عام

09:09 م

الوكيل الإخباري- نفى وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، وجود توجه حكومي لإصدار عفو عام، لافتا إلى أن العفو العام يجب أن يكون مدروسا قبل إصداره. اضافة اعلان





وقال المومني خلال استضافته عبر برنامج "ستون دقيقة"، على شاشة التلفزيون الأردني، إن الحكومة عقدت حتى الآن اجتماعات لمجلس الوزراء في 11 محافظة، على أن يعقد الاجتماع المقبل في عمّان نهاية الشهر الحالي، تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من الجلسات في المحافظات مطلع العام المقبل.



وأضاف أن الزيارات الميدانية الحكومية ليست بديلاً عن أعمال الوزارات، بل تأتي مكملة ومتكاملة معها.



وأوضح المومني أن الحكومة اتخذت أكثر من 200 قرار اقتصادي كان لمعظمها أثر مباشر على المواطنين، لافتا إلى أن ساعات الدوام في المنطقة الحرة ستمتد حتى تنفيذ آخر معاملة تتعلق بقرارات المركبات الجديدة.



وأشار إلى التوسع في أعمال الحفر في حقل الريشة، واستعداد الأردن للربط الكهربائي مع الأشقاء في سوريا ولبنان، مؤكدا في الوقت ذاته التوجه نحو توسيع مشروع باص التردد السريع ليشمل محافظات أخرى.



كما أعلن المومني أن الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني سينجز مع بداية العام المقبل، في ظل المضي بالتوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية، مبينا أن خطة العام المقبل تتضمن افتتاح 7 مراكز جديدة لتقديم الخدمات الحكومية في مختلف مناطق المملكة.





