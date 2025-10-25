إيلون ماسك يطلق مساعدًا ذكياً جديداً بشخصية أنثوية باسم "ميكا"

وتمثل "ميكا" أحدث إضافة إلى سلسلة المساعدات الذكية التابعة لماسك، التي تضم حالياً خمس شخصيات: Mika وAni وValentine وGood Rudi وBad Rudi.
ونشر ماسك عبر منصة "إكس" فيديو ترويجيًا لـ"ميكا"، التي صُممت باستخدام تقنية Grok Imagine، وظهرت فيه بإطلالة عصرية بشعر أزرق وسترة مزينة بالنجوم. وتحمل حسابًا فريدًا على المنصة باسم @m وشعار "روح حرة، صديقة وفية".
حالياً، تتوفر "ميكا" فقط لمستخدمي خدمة Super Grok المدفوعة عبر متجر "أبل"، على أن تُطرح لاحقًا لمستخدمي "أندرويد" ومنصات أخرى. وتتميز بقدرتها على التفاعل الصوتي المتقدم وصناعة مقاطع فيديو حتى 42 دقيقة.
وفي أول ظهور لها، خاطبت "ميكا" الجمهور قائلة:
"أنا مساعدتك الذكية ميكا. بلا نصوص مكتوبة ولا أحاديث مملة... فقط طاقة حقيقية. قل مرحباً ودعنا نبدأ".
-
أخبار متعلقة
-
ميزة "ساعدني في الاختيار".. ابتكار جديد من أمازون لتسهيل قرارات الشراء
-
بعد طول انتظار.. ميزة مبتكرة على "أندرويد" تقلص فجوة المنافسة مع iOS
-
فيروس SORVEPOTEL الجديد يهدد مستخدمي واتساب ويب.. كيف تحمي نفسك؟
-
من القفل إلى الإضاءة.. 6 أجهزة ذكية تجعل منزلك يتحدث بلغة التكنولوجيا
-
أداء ضعيف لسيري في "iOS 26.4" يثير مخاوف خبراء أبل
-
ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"
-
تغير لون آيفون 17 Pro يثير قلق المستخدمين
-
ميزة مذهلة في "ChatGPT".. تحوّل محادثتك لمشروع إبداعي متكامل