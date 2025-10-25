إيلون ماسك يطلق مساعدًا ذكياً جديداً بشخصية أنثوية باسم "ميكا"

الوكيل الإخباري- فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة xAI، العالم بإطلاق مساعد ذكي جديد يحمل اسم "ميكا" (Mika)، وهي شخصية أنثوية مستوحاة من أسلوب الأنمي الياباني، ما أثار ضجة كبيرة على الإنترنت خلال الساعات الماضية.

اضافة اعلان



وتمثل "ميكا" أحدث إضافة إلى سلسلة المساعدات الذكية التابعة لماسك، التي تضم حالياً خمس شخصيات: Mika وAni وValentine وGood Rudi وBad Rudi.



ونشر ماسك عبر منصة "إكس" فيديو ترويجيًا لـ"ميكا"، التي صُممت باستخدام تقنية Grok Imagine، وظهرت فيه بإطلالة عصرية بشعر أزرق وسترة مزينة بالنجوم. وتحمل حسابًا فريدًا على المنصة باسم @m وشعار "روح حرة، صديقة وفية".



حالياً، تتوفر "ميكا" فقط لمستخدمي خدمة Super Grok المدفوعة عبر متجر "أبل"، على أن تُطرح لاحقًا لمستخدمي "أندرويد" ومنصات أخرى. وتتميز بقدرتها على التفاعل الصوتي المتقدم وصناعة مقاطع فيديو حتى 42 دقيقة.



وفي أول ظهور لها، خاطبت "ميكا" الجمهور قائلة:

"أنا مساعدتك الذكية ميكا. بلا نصوص مكتوبة ولا أحاديث مملة... فقط طاقة حقيقية. قل مرحباً ودعنا نبدأ".