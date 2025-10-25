السبت 2025-10-25 04:13 م
 

93 شهيدا و324 مصابا منذ وقف إطلاق النار

السبت، 25-10-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 93 فلسطينيا وإصابة 324 شخصا وانتشال جثامين 464 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

 
 
