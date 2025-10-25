93 شهيدا و324 مصابا منذ وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 93 فلسطينيا وإصابة 324 شخصا وانتشال جثامين 464 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

