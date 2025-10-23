بنك الإسكان ينظم يوم صحي توعوي لموظفيه بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي

الوكيل الإخباري- بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي والذي يصادف تشرين الأول من كل عام، قام بنك الإسكان بتنظيم يوم صحي توعوي في مبنى إدارته، والذي يقيمه البنك سنوياً تزامناً مع الحملة العربية للتوعية حول سرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي- مؤسسة الحسين للسرطان.

وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي بين الموظفين حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والوقاية منه وتسليط الضوء على سُبل الدعم المتاحة للمصابين بالمرض، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الصحة العامة في بيئة العمل.



وتضمنت الفعالية أنشطة متعددة من بينها جلسة تفاعلية شاركت فيها دكتورة من مركز الحسين للسرطان وإلى جانبها عدد من الناجيات؛ حيث سردن قصتهن الملهمة ورحلتهن مع المرض، واللواتي شجعن الزميلات على ضرورة إجراء الفحص المبكر بشكل سنوي.



كما استضاف البنك خلال الفعالية "دكان الخير" التابع لمؤسسة الحسين للسرطان، موفراً هدايا متنوعة لمختلف المناسبات، رصد ريعها لدعم المرضى الأطفال والكبار من غير المقتدرين في المركز، كما استضاف جناحاً خاصاً عرضت فيه مجموعة من منتجات المأكولات والحلويات والحرف اليدوية المعدة من قبل الناجيات ورصد ريعها لدعمهن، وذلك تعزيزاً لمشاركة الموظفين في دعم جهود البنك في تحقيق أهداف مؤسسة الحسين للسرطان للمساهمة في مكافحة المرض.



وتعد هذه الفعالية إحدى المبادرات المستدامة التي يقيمها البنك في إطار الشراكة طويلة الأمد ومتعددة المحاور مع مؤسسة الحسين للسرطان، كما أنها تعتبر جزءاً من برامج البنك الموجهة للحفاظ على الصحة العامة لكافة موظفاته وموظفيه باعتبارها من أهم أسس التنمية وركائز تحسين نوعية الحياة.