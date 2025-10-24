الجمعة 2025-10-24 04:46 م
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الجمعة، 24-10-2025 03:26 م
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الجمعة، عند نفس المستويات التي أعلنتها نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في آخر تسعيرة رسمية، دون أي تغيّر يُذكر على مختلف العيارات.اضافة اعلان


حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.5 دينارا.

وتالياً التسعيرة :


Image1_10202524152556741967612.jpg
 
 
