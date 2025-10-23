الخميس 2025-10-23 07:16 م
 

الحكومة تعلن عن خبر سار للمعلمين

الخميس، 23-10-2025 06:18 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منح منتسبي أندية المعلمين خصم (7%)، على مشترياتهم من أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

جاء ذلك ضمن إطار الشراكة الفاعلة ما بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ممثلا بمديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

 
 
