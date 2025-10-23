الأردن.. 90.6 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.



وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 90 ألف و600 جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر.

اضافة اعلان