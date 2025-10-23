الأردن.. 90.6 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر

وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 90 ألف و600 جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر.
ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة المطاعم: لا تخفيض لأسعار الشاورما في الأردن
-
انسحاب الأعرق ومشاركة الأندية الجماهيرية.. استياء وترقب لدوري السلة الأردني
-
جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي
-
أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع
-
خوري: الوحدات يفتقد لأبجديات كرة القدم .. ولم يجهز الفريق للموسم بالشكل المناسب
-
تحويل رواتب الضمان الى البنوك غدًا الخميس
-
حركة نشطة في الأسواق مع صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين
-
الاقتصاد الرقمي توضح بشأن شعار جوجل الجديد اليوم