الخميس 2025-10-23 09:28 م
 

الأردن.. 90.6 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر

ا
أرشيفية
 
الخميس، 23-10-2025 07:25 م

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 90 ألف و600 جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر.

اضافة اعلان

 

وأظهرت الأرقام أنه تم تنفيذ 1698 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام، منها 276 خلال الشهر الماضي.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

و

فلسطين عاجل مسؤول أميركي كبير: فانس صدم لما سمع بتصويت الكنيست على ضم الضفة

ب

شؤون برلمانية انتخاب العين عبيدات عضوًا في "صحية الاتحاد البرلماني الدولي"

ل

أخبار محلية تكريم 3 أردنيين بتحدي القراءة العربي في دولة الإمارات

ا

أخبار محلية وزير البيئة يلتقي وفدًا من مؤسسة "محافظتي" للعمل التطوعي والتدريب

ا

خاص بالوكيل الأردن.. 90.6 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر

ل

أخبار محلية رئيس هيئة الطاقة والمعادن يتفقد محطة رحاب لتوليد الكهرباء

ب

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق سلسلة من المبادرات التوعوية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر



 
 





الأكثر مشاهدة