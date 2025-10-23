الخميس 2025-10-23 11:30 م
 

بيان أمني هام بخصوص قضية سرقة 5 مليون درهم

الخميس، 23-10-2025 10:39 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ التحقيقات في قضية سرقة مبلغ (5) ملايين درهم من سيدة تقدّمت بشكوى بحق زوجها بذلك، قادت إلى ضبط مبلغ مليون وثلاثمائة ألف درهم من المسروقات .اضافة اعلان


وقام المشتبه به بحسب البيان الأمني بدفنها في منطقة ترابية في العاصمة، وما زال التحقيق والبحث جاريين عن باقي المبلغ.
 
 
