بيان أمني هام بخصوص قضية سرقة 5 مليون درهم

10:39 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ التحقيقات في قضية سرقة مبلغ (5) ملايين درهم من سيدة تقدّمت بشكوى بحق زوجها بذلك، قادت إلى ضبط مبلغ مليون وثلاثمائة ألف درهم من المسروقات .





وقام المشتبه به بحسب البيان الأمني بدفنها في منطقة ترابية في العاصمة، وما زال التحقيق والبحث جاريين عن باقي المبلغ.