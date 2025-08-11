الإثنين 2025-08-11 06:25 ص
 

مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات التعيين في الحكومة- أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 05:50 ص

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، التالية أسماؤهم لاستكمال إجراءات التعيين.اضافة اعلان


كما دعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التالية أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية.
Image1_82025115467645649399.jpg
Image2_82025115467645649399.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات

غارات إسرائيلية بجانب مستشفى الشفاء بمدينة غزة

فلسطين أحزمة نارية إسرائيلية ونسف مبان سكنية بحي الزيتون بغزة

تعبيرية

وظائف مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات التعيين في الحكومة- أسماء

ارشيفية

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 237 منذ بدء الإبادة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة

ا

أخبار محلية "بزمن قياسي".. طفل جرش المفقود يعود إلى أسرته

الشهيد سليمان العبيد

منوعات الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن استشهاد "بيليه فلسطين"

ل

عربي ودولي مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم أوكراني بالمسيرات في مقاطعة تولا الروسية



 
 





الأكثر مشاهدة