فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك على مغذي العدنانية يوم الأحد الموافق 16 تشرين الثاني 2025، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا.

المناطق المتأثرة بالفصل:

الحويّة / المحموديّة / صرف صحي المحموديّة / العدنانية / البطوش مول / مؤتة – إنجاصة / محطة محروقات المواجدة.



سبب الفصل: تنفيذ أعمال صيانة على الخط.