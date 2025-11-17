الصفدي ونظيره المصري يبحثان تحضيرات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

كما أكّدا على ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.
واتفق الوزيران على إدامة ومواصلة التعاون والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
