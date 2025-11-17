الصفدي ونظيره المصري يبحثان تحضيرات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي الاثنين، التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكّر وإعادة إعمار غزة.

كما أكّدا على ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.