“وزارة التربية”: دوام المدارس كالمعتاد الاحد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم، أن دوام المدارس كالمعتاد يوم الاحد .

ونوه المصدر إلى ان وزارة التربية هي الجهة المخولة بالإعلان رسمياً عن أي شأن مختص بالدوام في المدارس .