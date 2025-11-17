الإثنين 2025-11-17 03:07 م
 

إدارة السير تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات والمواقف المرورية

أحد عناصر ادارة السير في الميدان
شرطي سير
 
الإثنين، 17-11-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - دعت إدارة السير  المواطنين إلى التواصل معها عبر  وسائل الاتصال المتعددة التي توفرها للإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالمخالفات المرورية، أو لمناقشة أي مواقف قد يتعرضون لها أثناء قيادة مركباتهم .

وأكدت الإدارة على أهمية استخدام هذه القنوات الرسمية لضمان معالجة الطلبات بسرعة وفعالية.

اضافة اعلان

 

مشددة على أنه لا داعي للتردد في التواصل لأي استفسار أو تقرير  يخص السلامة المرورية.

 


Image1_11202517141857635113817.jpg 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مشروع قانون معدّل لـ"خدمة العلم"

ل

فيديو منوع أبرز مهندسي العالم يجتمعون ليتنافسوا في تصميم برجٍ قادر على تحمّل الزلازل 🤯🌏

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ن

فيديو منوع تأمل قليلا في جمال هذا المقطع

قل

فيديو منوع ردّة فعل لبؤة عندما رأت الرجل الذي ربّاها منذ أن كانت شبلاً

ل

فيديو منوع هذا ما يحدث عند إزالة ضرس دون معالجة مكانه

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي ونظيره المصري يبحثان تحضيرات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

5

فيديو منوع متداول: الأدوات التي تُستخدم في غسيل الكعبة المشرفة



 
 





الأكثر مشاهدة