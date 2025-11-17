إدارة السير تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات والمواقف المرورية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - دعت إدارة السير المواطنين إلى التواصل معها عبر وسائل الاتصال المتعددة التي توفرها للإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالمخالفات المرورية، أو لمناقشة أي مواقف قد يتعرضون لها أثناء قيادة مركباتهم .



وأكدت الإدارة على أهمية استخدام هذه القنوات الرسمية لضمان معالجة الطلبات بسرعة وفعالية.

مشددة على أنه لا داعي للتردد في التواصل لأي استفسار أو تقرير يخص السلامة المرورية.



