مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

الوكيل الإخباري- قالت إدارة التنفيذ القضائي إن 15٪ من المواطنين يستجيبون فورًا للإشعارات القضائية المرسلة إليهم عبر الرسائل النصية، والتي تتعلق بالطلبات القضائية الصادرة بحقهم.



واكدت الإدارة في منشور اليوم الاحد أن هذا الرقم يعكس ارتفاعًا في الوعي القانوني، والتزامًا متزايدًا بمسؤولية السداد واحترام القانون.

