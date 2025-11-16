مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

واكدت الإدارة في منشور اليوم الاحد أن هذا الرقم يعكس ارتفاعًا في الوعي القانوني، والتزامًا متزايدًا بمسؤولية السداد واحترام القانون.
وأكدت على أهمية قراءة الإشعار بدقة، والتأكد من صحة البيانات، والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.
