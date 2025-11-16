مذكرة نيابية بخصوص زياد المناصير - وثيقة

وطلب النائب في سؤاله معرفة ما إذا كانت الحكومة، من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أخرى، قد تحققت من صحة التصريحات المنسوبة إلى المناصير، وفي حال إجراء أي تحقيقات، تزويده بنتائجها.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يناقش الاثنين معدّل "خدمة العلم" ويعطيه صفة الاستعجال
-
الصرايرة: في ذكرى ميلاد المغفور له الحسين بن طلال الأردن يستمر في مسيرة البناء
-
"خدمات الأعيان" تلتقي أصحاب شركات التطبيقات الذكية
-
عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين
-
الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل
-
جراح: مشادات النواب طبيعية ويمكن أن تحدث بأي برلمان
-
القاضي يقود توافقات نيابية لتشكيلة اللجان
-
عمل الأعيان تبحث دور الاقتصاد الرعائي في خفض البطالة