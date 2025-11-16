مذكرة نيابية بخصوص زياد المناصير - وثيقة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه الحكومة بتوضيح موقفها من التصريحات المتداولة لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير، والتي تحدث فيها عن تعرّضه لضغوط من بعض المسؤولين لتعيين أبنائهم وزوجاتهم في شركاته.



وطلب النائب في سؤاله معرفة ما إذا كانت الحكومة، من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أخرى، قد تحققت من صحة التصريحات المنسوبة إلى المناصير، وفي حال إجراء أي تحقيقات، تزويده بنتائجها.

كما استفسر العموش عن وجود شكاوى أو بلاغات سابقة لدى الحكومة أو هيئة النزاهة تتعلق بممارسات نفوذ أو استغلال سلطة من قبل مسؤولين بهدف الحصول على وظائف لأقاربهم في الشركات التابعة لمجموعة المناصير، مع طلب تزويد المجلس بعدد تلك الشكاوى وآلية التعامل معها إن وُجدت.



