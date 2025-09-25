الخميس 2025-09-25 11:37 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الخميس ، عن أسعار الذهب في السوق المحلية .
الخميس، 25-09-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-  بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الخميس، 75.9 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.4 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 86.9 و67.2 و51.3 دينارا على الترتيب.

