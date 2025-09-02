مذكرة تفاهم بين بورصتي عمان وأستانا الدولية

الوكيل الإخباري- وقعت بورصة عمان، وبورصة أستانا الدولية "AIX"، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقة ووضع آلية للتعاون والتواصل المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بأسواق رأس المال في البلدين بما يساهم في تطوير الأطر التشريعية والفنية في أسواق البلدين وتعزيز بيئة الاستثمار.

ووقع الاتفاقية عن بورصة عمان مديرها التنفيذي مازن الوظائفي، وعن بورصة أستانا الدولية الرئيس التنفيذي أسيل موكاجانوفا.



وقال الوظائفي إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى أوزباكستان وكازاخستان والحفاوة الكبيرة التي استقبل بها تؤكد الثقة والمكانة الكبيرة التي يحظى بها جلالة الملك بين زعماء العالم وكرّست العلاقة مع دول مؤثرة، كما شكلت على جميع الأصعدة محطة هامة وفتحت على الصعيد الاقتصادي آفاقاً وفرصاً جديدة أمام اقتصادنا الوطني ومؤسساتنا وشركاتنا الوطنية منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي لإقامة شراكات تجارية واستثمارية هامة بين القطاعات الاقتصادية بين الأردن وكل من البلدين ما سيسهم في تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وفتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة الاستثمار.



ولفت إلى أن توقيع بورصة عمان لهذه الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية وعلى صعيد القطاعين العام والخاص، يعتبر محطة مهمة لتعزيز أواصر التعاون بين بورصة عمّان وبورصة أستانا الدولية، بما يعزز كفاءة وتنافسية السوقين ودعم تطورهما وقدرتهما على النمو وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات وتكامل أعمق لأسواقنا والانخراط في تحالفات إقليمية.



وأضاف الوظائفي أن هذه الاتفاقية تؤسس لعقد لقاءات وفعاليات ترويجية لسوق رأس المال الوطني والفرص الاستثمارية فيه لدى الجانب الكازاخي، كما سيتم من خلال هذه الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات مع بورصة أستانا الدولية (AIX) في مجالات عديدة بما في ذلك تطوير البنية التحتية التشريعية والفنية للأسواق والتقنيات الحديثة والأدوات المالية الجديدة وأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والمؤشرات الجديدة، والتكنولوجيا المالية ذات الصلة، والتعاون في عقد فعاليات مشتركة لبناء القدرات والتدريب والتوعية، وتبادل الخبرات بين بورصة عمّان وبورصة أستانا الدولية في مجالات التمويل الأخضر، والاستدامة.