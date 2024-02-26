الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على السور الغربي للمسجد الأقصى

سرايا القدس: تمكنا من قنص جندي شرق خان يونس

تجارة عمان: مستوردات الأردن من الألبسة والاحذية لم تتأثر بأزمة الشحن في البحر الأحمر

7 شهداء على الأقل في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

عاجل الضمان: إعلان نتائج الدراسة الإكتوارية 11 في النصف الثاني من العام الحالي

ارتفاع على سعر الكوسا بالسوق المركزي

الاحتلال يعتقل طفلا وخمسة شبان من القدس

الضمان الاجتماعي: إجراءات لتقسيط مبالغ مترتبة على العمالة الوافدة ضمن تصاريح العمل الحر

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن الإثنين ؟

إصابة سائق بحادث صدم وانقلاب مركبة في عمّان - فيديو

الإثنين، 26-02-2024 11:05 ص

وفاة أغنى رجل في الصين

8888888888888888


الوكيل الإخباري - تُوفي رجل الأعمال زونغ تشينغهو الذي كان في العام 2010 أغنى رجل في الصين، عن 79 عاماً.

اضافة اعلان

وتشينغهو هو مؤسس مجموعة "واهاها" المتخصصة في المياه المعبأة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها من المنتجات.

 

وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة "ويبو" أن تشينغهو توفي بعدما "أثبت العلاج الذي كان يتلقاه لأحد الأمراض أنه غير فعّال".

وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت هذا الأسبوع أنّ رجل الأعمال نُقل إلى المستشفى من دون أن تذكر تفاصيل عن مرضه.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1168228-638444761056677641

شاهد افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم بالجزائر

Doc-P-1168204-638444700075193512

غرقت واختفت فجأة.. العثور على سفينة بعد 120 عاما في استراليا

5552525252

قطار شحن يثير الرعب في الهند - فيديو

بلبلبل

عروسان ينفقان 16 ألف دولار على كعكة زفاف في بريطانيا - صورة

image

شاهد صراصير تزحف داخل منطقة الطعام بطائرة ركاب في الهند

545454545445

طفل يتعرض لعضة كلب ويفارق الحياة في لبنان - فيديو

أخبار متعلقة
7-Reasons-To-Fly-Via-Private-Jet-Charter-This-Holiday-Season

هرباً من الزحام .. ينقل ابنته إلى المنزل على متن طائرة خاصة في الصين

813486-1225414546

يقف على رجليه كالانسان... فيديو جديد لدب يثير ضجة في تايوان