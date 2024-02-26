وفاة أغنى رجل في الصين

الوكيل الإخباري - تُوفي رجل الأعمال زونغ تشينغهو الذي كان في العام 2010 أغنى رجل في الصين، عن 79 عاماً.





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وتشينغهو هو مؤسس مجموعة "واهاها" المتخصصة في المياه المعبأة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها من المنتجات.



وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة "ويبو" أن تشينغهو توفي بعدما "أثبت العلاج الذي كان يتلقاه لأحد الأمراض أنه غير فعّال".



وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت هذا الأسبوع أنّ رجل الأعمال نُقل إلى المستشفى من دون أن تذكر تفاصيل عن مرضه.

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