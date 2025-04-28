أدى لوفاة سائق تريلا .. السير تكشف عن سبب حادث أبو علندا

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوفاة سائق تريلا بعد حادث تدهور لشاحنته واصطدامها في مركبة ومن ثم صدم سور أحد المساجد داخل منطقة المستندة - أبو علندا . اضافة اعلان





وعبر تقريرها المروري اليومي عللت الإدارة الحادث المؤسف بتغيير المسرب المفاجئ والقيادة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة في الشارع .



كما حذرت الإدارة من الوقوع في المخالفات التي من شأنها التسبب بالحوادث الأليمة ، والمتمثلة في استخدام الهاتف وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والقيادة بسرعات كبيرة على الطرق الداخلية والخارجية .



