الإثنين 2025-04-28 08:46 ص
 

أدى لوفاة سائق تريلا .. السير تكشف عن سبب حادث أبو علندا

لقطة من الحادث الأليم
لقطة من الحادث الأليم
 
الإثنين، 28-04-2025 08:01 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوفاة سائق تريلا بعد حادث تدهور لشاحنته واصطدامها في مركبة ومن ثم صدم سور أحد المساجد داخل منطقة المستندة - أبو علندا .اضافة اعلان


وعبر تقريرها المروري اليومي عللت الإدارة الحادث المؤسف بتغيير المسرب المفاجئ والقيادة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة في الشارع .

كما حذرت الإدارة من الوقوع في المخالفات التي من شأنها التسبب بالحوادث الأليمة ، والمتمثلة في استخدام الهاتف وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والقيادة بسرعات كبيرة على الطرق الداخلية والخارجية .

 
 
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