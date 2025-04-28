أدى لوفاة سائق تريلا .. السير تكشف عن سبب حادث أبو علندا

وعبر تقريرها المروري اليومي عللت الإدارة الحادث المؤسف بتغيير المسرب المفاجئ والقيادة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة في الشارع .
كما حذرت الإدارة من الوقوع في المخالفات التي من شأنها التسبب بالحوادث الأليمة ، والمتمثلة في استخدام الهاتف وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والقيادة بسرعات كبيرة على الطرق الداخلية والخارجية .
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