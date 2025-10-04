السبت 2025-10-04 12:14 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

الذهب
 
السبت، 04-10-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 79.10 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 76.10 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 90.6 دينارا و70.10 و53.30 دينارا على التوالي.

