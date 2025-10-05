هيئة الطاقة والمعادن: أجهزة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية آمنة

وأوضح السعايدة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن موظفين من الهيئة متواجدون في جميع المنافذ لمتابعة عمل هذه الأجهزة، والتي تُستخدم للكشف عن المواد المشعة أو النووية.
وأضاف أن الأجهزة تعمل ضمن مؤشرات إشعاعية دقيقة، تسمح بمرور الأشخاص أو المركبات في حال كانت الإشعاعات ضمن الحدود المسموح بها، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص قد يظهر لديهم مؤشرات إشعاعية نتيجة تلقيهم علاجًا إشعاعيًا طبيًا، وهو أمر تؤخذه الهيئة بعين الاعتبار، ويتم التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.
وشدد السعايدة على أن الهدف من وجود هذه الأجهزة هو الكشف عن أي مواد مشعة أو نووية غير مصرّح بها، مشيرًا إلى أن الهيئة هي الجهة المختصة بترخيص هذه الأجهزة ومراقبة استخدامها.
ولفت إلى أن حتى أجهزة تصوير الأشعة المستخدمة في المستشفيات والمراكز الطبية تخضع للترخيص من قبل الهيئة، وذلك لضمان سلامة استخدامها ضمن معايير الأمان الإشعاعي المعتمدة.
وبين السعايدة أن الهيئة تحرص على طمأنة المواطنين وكل من يمر عبر هذه الأجهزة بأن استخدامها آمن 100% ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة.
