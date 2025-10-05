الأحد 2025-10-05 10:49 ص
 

هيئة الطاقة والمعادن: أجهزة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية آمنة

مبنى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن
مبنى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن
 
الأحد، 05-10-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المملكة مزودة بأجهزة فحص إشعاعي (X-Ray) ، تُستخدم لفحص المركبات والبضائع والأشخاص، وهي أجهزة آمنة تمامًا ولا تُشكل أي خطر على صحة المواطنين أو سلامة الآليات والبضائع.

وأوضح السعايدة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن موظفين من الهيئة متواجدون في جميع المنافذ لمتابعة عمل هذه الأجهزة، والتي تُستخدم للكشف عن المواد المشعة أو النووية.

وأضاف أن الأجهزة تعمل ضمن مؤشرات إشعاعية دقيقة، تسمح بمرور الأشخاص أو المركبات في حال كانت الإشعاعات ضمن الحدود المسموح بها، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص قد يظهر لديهم مؤشرات إشعاعية نتيجة تلقيهم علاجًا إشعاعيًا طبيًا، وهو أمر تؤخذه الهيئة بعين الاعتبار، ويتم التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.

وشدد السعايدة على أن الهدف من وجود هذه الأجهزة هو الكشف عن أي مواد مشعة أو نووية غير مصرّح بها، مشيرًا إلى أن الهيئة هي الجهة المختصة بترخيص هذه الأجهزة ومراقبة استخدامها.

ولفت إلى أن حتى أجهزة تصوير الأشعة المستخدمة في المستشفيات والمراكز الطبية تخضع للترخيص من قبل الهيئة، وذلك لضمان سلامة استخدامها ضمن معايير الأمان الإشعاعي المعتمدة.

وبين السعايدة أن الهيئة تحرص على طمأنة المواطنين وكل من يمر عبر هذه الأجهزة بأن استخدامها آمن 100% ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتفاقية الخدمات الاستشارية

أخبار محلية المياه توقع اتفاقية تحسين جهود خفض الفاقد في المفرق بقيمة 4,5 مليون يورو

اىاى

منوعات ثعبان يخرج من المرحاض ويلدغ فتاة حتى الموت في مصر

مبنى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن

خاص بالوكيل هيئة الطاقة والمعادن: أجهزة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية آمنة

الانتخابات البرلمانية في سوريا

عربي ودولي سوريا: انطلاق الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب

رفلعت

أخبار الشركات البنك العربي يدعم برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" التابع لمركز هيا الثقافي

طلبة مدارس في شارع عام

أخبار محلية أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن

تعبيرية

خاص بالوكيل وزارة الصناعة: جودة الطحين في المملكة عالية ولا يسمح بوجود أي خلل

القاهرة

عربي ودولي القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب لقطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة