ابنتا طبيب ترامب الراحل تكشفان سراً صادماً عنه

الوكيل الإخباري- كشفت إليسا براونشتاين وشيرون كيسل، ابنتا طبيب العظام الأمريكي الراحل لاري براونشتاين من كوينز في نيويورك، أن والدهما أصدر تشخيصًا طبياً لدونالد ترامب بمرض "نتوء العقب"، كمجاملة لوالده فريد ترامب، ما ساعده على تجنّب الخدمة العسكرية خلال حرب فيتنام.

وقالتا في مقابلة مع نيويورك تايمز إن والدهما كان يروي هذه القصة بشكل متكرر ضمن "تاريخ العائلة"، مشيرتين إلى أن الطبيب كان يستأجر عيادته من فريد ترامب، وجاء التشخيص كجزء من علاقة عمل ومجاملة متبادلة.



وجاء التشخيص بعد عامين من اجتياز ترامب للفحص الطبي وإعلانه الجاهزية للخدمة، وبعد أربع حالات تأجيل دراسي، ليصل عدد مرات التأجيل والاستثناء من الخدمة إلى خمس.



ويُعرف نتوء العقب بأنه تراكم للكالسيوم في عظم الكعب، ويُعالج عادةً بطرق غير جراحية، بينما لم يخضع ترامب لأي عملية جراحية.



خلفية طريفة:

أعيد تداول التقرير بالتزامن مع موقف طريف أثاره ترامب في مؤتمر صحفي، حين سخر من عطسة لوزير الصحة قائلاً: "هل أصبت بكوفيد للتو؟"، ما أثار موجة ضحك بين الحضور.