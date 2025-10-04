ابنتا طبيب ترامب الراحل تكشفان سراً صادماً عنه

وقالتا في مقابلة مع نيويورك تايمز إن والدهما كان يروي هذه القصة بشكل متكرر ضمن "تاريخ العائلة"، مشيرتين إلى أن الطبيب كان يستأجر عيادته من فريد ترامب، وجاء التشخيص كجزء من علاقة عمل ومجاملة متبادلة.
وجاء التشخيص بعد عامين من اجتياز ترامب للفحص الطبي وإعلانه الجاهزية للخدمة، وبعد أربع حالات تأجيل دراسي، ليصل عدد مرات التأجيل والاستثناء من الخدمة إلى خمس.
ويُعرف نتوء العقب بأنه تراكم للكالسيوم في عظم الكعب، ويُعالج عادةً بطرق غير جراحية، بينما لم يخضع ترامب لأي عملية جراحية.
خلفية طريفة:
أعيد تداول التقرير بالتزامن مع موقف طريف أثاره ترامب في مؤتمر صحفي، حين سخر من عطسة لوزير الصحة قائلاً: "هل أصبت بكوفيد للتو؟"، ما أثار موجة ضحك بين الحضور.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو صادم.. تركي يشاهد لحظات مصرع زوجته في مصعد
-
قمر الحصاد المذهل.. ليلة نادرة لا تنسى هذا موعدها
-
كلبة بوليسية تنقذ مدربها في بريطانيا وتحصد جائزة الشجاعة - صور
-
روائح يومية قد تجذب الثعابين إلى منزلك دون أن تدري
-
تكريم سيدة معمّرة على متن الخطوط الجوية السورية - فيديو
-
كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا
-
موعد رمضان 2026 فلكيا.. ومتى يكون أول أيام الصيام؟
-
أمير صربيا يتزوج طبيبة أسنان من عامة الشعب (صور)