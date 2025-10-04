السبت 2025-10-04 07:33 م
 

حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده : لم نقم بأية حملات ترويجية ولم نفتتح أي فروع خارج عمان

شركة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده
حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده
 
السبت، 04-10-2025 05:43 م

الوكيل الإخباري-   في الوقت الذي بدأت به حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده "الأصلية"، وبحمد الله، العمل في مصنعها الأكبر بالشرق الأوسط، في منطقة القسطل في العاصمة عمان، ومع قرب افتتاح فرعها الجديد في منطقة كرادور عبدون، فإنها تود أن تؤكد لزبائنها الكرام على امتداد مساحة الوطن الغالي، بأنها لم تنطلق بعد إلى المحافظات العزيزة، ولم تفتتح أي فروع جديدة لها ولم تقم كذلك بأية حملات ترويجية لأي فروع خارج العاصمة عمان.

 وفي هذا الصدد، فإن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده  تؤكد بأن الحملات الترويجية الخاصة بها يتم الإعلان عنها عبر صفحاتها المعروفة والموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المواقع الإخبارية والإعلامية التي تتعامل معها بشكل رسمي.


كما توضح بأن فروعها الحصرية في المملكة الأردنية الهاشمية هي على النحو التالي : 

1- عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي- شارع محمود حبيبة.
2- عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين.
3- عمان - شارع المدينة المنورة - دوار الواحة.
4- عمان - شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسي.
5- عمان - عبدون - شارع كردور عبدون (قريباً).


وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة :
1- الرياض - حي السليمانية.
2- الرياض - حي قرطبة.
3- الرياض - حي العارض- شارع الملك عبد العزيز.


وتالياً صفحة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، الموثقة، على الفيسبوك 
https://www.facebook.com/share/175zPsaqng/

 
 
