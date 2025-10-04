حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده : لم نقم بأية حملات ترويجية ولم نفتتح أي فروع خارج عمان

كما توضح بأن فروعها الحصرية في المملكة الأردنية الهاشمية هي على النحو التالي :
1- عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي- شارع محمود حبيبة.
2- عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين.
3- عمان - شارع المدينة المنورة - دوار الواحة.
4- عمان - شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسي.
5- عمان - عبدون - شارع كردور عبدون (قريباً).
وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة :
1- الرياض - حي السليمانية.
2- الرياض - حي قرطبة.
3- الرياض - حي العارض- شارع الملك عبد العزيز.
وتالياً صفحة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، الموثقة، على الفيسبوك
https://www.facebook.com/share/175zPsaqng/
-
