ترامب: المحادثات بشأن إنهاء الحرب في غزة ناجحة وتتقدم بسرعة

وأضاف ترامب، أن الفرق الفنية ستجتمع في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية بشأن اتفاق غزة.
وأكد أنه سيواصل متابعة مسألة غزة، مشيرا إلى أن "الوقت هو الفيصل وإلا ستسفك كثير من الدماء وهو أمر لا يريد أحد رؤيته".
