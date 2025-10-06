الإثنين 2025-10-06 07:28 ص
 

ترامب: المحادثات بشأن إنهاء الحرب في غزة ناجحة وتتقدم بسرعة

ترامب: المحادثات بشأن إنهاء الحرب في غزة ناجحة وتتقدم بسرعة
ترامب
 
الإثنين، 06-10-2025 05:35 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المحادثات بشأن إنهاء الحرب في غزة "ناجحة وتتقدم بسرعة"، وتحدث عن "مناقشات إيجابية للغاية جرت مع حماس ودول في العالم خلال نهاية الأسبوع لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء حرب غزة".اضافة اعلان


وأضاف ترامب، أن الفرق الفنية ستجتمع في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية بشأن اتفاق غزة.

وأكد أنه سيواصل متابعة مسألة غزة، مشيرا إلى أن "الوقت هو الفيصل وإلا ستسفك كثير من الدماء وهو أمر لا يريد أحد رؤيته".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأرصاد الجوية: زخات مطرية متوقعة اليوم في بعض المناطق

الطقس الأرصاد: زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم

للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 6-10-2025

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت مؤسسات حكومية اليوم الاثنين، عن حاجتها لتعبئة زظائف شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن ينعى إبراهيم قعوار

أكثر من 130 غارة للاحتلال على غزة في يومين

فلسطين أكثر من 130 غارة للاحتلال على غزة في يومين

ترامب: المحادثات بشأن إنهاء الحرب في غزة ناجحة وتتقدم بسرعة

فلسطين ترامب: المحادثات بشأن إنهاء الحرب في غزة ناجحة وتتقدم بسرعة



 
 





الأكثر مشاهدة