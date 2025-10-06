ترامب: المحادثات بشأن إنهاء الحرب في غزة ناجحة وتتقدم بسرعة

05:35 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المحادثات بشأن إنهاء الحرب في غزة "ناجحة وتتقدم بسرعة"، وتحدث عن "مناقشات إيجابية للغاية جرت مع حماس ودول في العالم خلال نهاية الأسبوع لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء حرب غزة".





وأضاف ترامب، أن الفرق الفنية ستجتمع في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية بشأن اتفاق غزة.



وأكد أنه سيواصل متابعة مسألة غزة، مشيرا إلى أن "الوقت هو الفيصل وإلا ستسفك كثير من الدماء وهو أمر لا يريد أحد رؤيته".