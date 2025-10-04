تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء

02:13 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة غرب إربد، غدًا الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي"، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك". اضافة اعلان





ووفقًا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة بلدية دير أبي سعيد، من الساعة الثالثة مساءً وحتى الثامنة مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.



وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلةً بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين، والتخفيف عنهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم.