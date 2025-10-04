السبت 2025-10-04 04:07 م
 

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء

إدارة ترخيص السائقين والمركبات
إدارة ترخيص السائقين والمركبات
 
السبت، 04-10-2025 02:13 م
الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة غرب إربد، غدًا الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي"، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفقًا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة بلدية دير أبي سعيد، من الساعة الثالثة مساءً وحتى الثامنة مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلةً بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين، والتخفيف عنهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

طب وصحة فوائد تناول البصل على مرضى السكري- طبيب يوضح

مشهد عام من محافظة عجلون

أخبار محلية وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي الرئيس التركي: نرحب برد حماس على خطة ترامب

لال

فن ومشاهير "ابتعدي عنها".. شقيق ياسمين عبد العزيز يحذر ليلى عبد اللطيف

فصل مبرمج للتيار الكهربائي في

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء

تت

طب وصحة هل نزلات البرد المتكررة علامة على نقص المناعة؟

ى

تكنولوجيا خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

888

تكنولوجيا ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟



 
 





الأكثر مشاهدة