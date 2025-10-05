مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة

الوكيل الإخباري- نظمت مراكز الشباب، اليوم الأحد، في عدد من المحافظات، برامج وأنشطة متنوعة، استهدفت تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

ففي الكرك، اختتم مركزا شباب وشابات ذات راس معسكرا بعنوان: "السياحة الثقافية"، تضمّن زيارة إلى مدينة العقبة، حيث اطلع المشاركون على الإرث الحضاري والثقافي العقبة، وأهميتها الاقتصادية في المملكة.



وقال مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، إن هذا المعسكر يأتي في إطار تعزيز الثقافة الوطنية وتنمية الوعي السياحي لدى الشباب وتوسيع مداركهم حول تاريخ الأردن ومعالمه السياحية.



كما نفذ مركز شابات أدر نشاطًا توعويًا بعنوان: "الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.



وأوضح الحجازين أن هذا النشاط التوعوي يأتي ضمن خطة المديرية التي تنفذها بالتعاون مع المراكز الشبابية في مختلف أنحاء المحافظة؛ بهدف مواكبة التطور التكنولوجي ورفع الوعي الرقمي لدى الشابات.



تناولت المحاضرة ظلال الشمايلة، مفهوم الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في الحياة اليومية، ودوره في المستقبل المهني والتعليمي، كما ناقشت أثر هذه التقنية على سوق العمل والتحديات التي قد تواجه المجتمعات.



وفي إربد، نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، ورشة التغليف والتسويق، بهدف إكساب المشاركين مهارات حياتيه إبداعية وطريقة للتفكير الإبداعي وكيفية استغلال الموارد البسيطة.



كما نظم مركز شباب وشابات غرب إربد المدمج، نشاطا توعويا بعنوان "توعية الشباب بأنواع الزراعة" في منطقة الأغوار الشمالية.



وتضمن النشاط زيارة إلى مديرية زراعة الأغوار الشمالية، اطلع خلالها المشاركون على أنواع الزراعة المختلفة، وأهمية اتباع الممارسات الزراعية المستدامة.



ونظم مركز شباب بيت راس، ورشة حول تمكين الشباب من ممارسة المواطنة الصالحة، تناول خلالها المدرب مالك بطاينة مفهوم المواطنة وحقوق المواطن وواجباته.



ونظم مركز شابات المزار الشمالي ورشة عمل حول طرق حل المشكلات، بمشاركة 25 طالبة من مدرسة عنبة الأساسية بالفئة العمرية 16 عاما.



وقدمت الدكتورة إلهام حراحشة خلال الورشة مجموعة أدوات واستراتيجيات تساعد على تحسين قدرات المشاركين في تحليل المشكلات، وإيجاد حلول فعالة لها.



وبينت أن هذه الورشة جاءت في إطار تطوير مهارات الأفراد وتمكينهم من التعامل مع الأوضاع المعقدة بطرق مبتكرة، مؤكدة أن مهارات حل المشكلات ليست فقط ضرورية في بيئات الدراسة، بل هي أيضاً مهارات حياتية مهمة، حيث أننا نعيش في عالم مليء بالتحديات، ومن المهم أن نكون مستعدين للتعامل معها بفعالية.



وفي الرمثا، نفّذ مركز الشباب والشابات المدمج معسكرًا كشفيًا استهدف الفئة العمرية من 12 _ 17 عامًا، بمشاركة 20 شابة.



وتضمّن المعسكر مجموعة أنشطة كشفية وتعليمية؛ بهدف تنمية روح التعاون والانتماء، وتعزيز مهارات القيادة والانضباط والعمل الجماعي لدى المشاركين.