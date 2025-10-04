إدارة السير: كثافة مرورية متوقعة مع عودة دوام طلبة الجامعات

وأوضحت الإدارة أن حركة المرور ستكون كثيفة نتيجة تزامن موعد خروج طلبة الجامعات مع الموظفين وطلبة المدارس في أوقات متقاربة، ما يزيد من حجم الحركة المرورية على الطرق الرئيسة والفرعية.
وأكدت أهمية الالتزام بالسلوكيات المرورية الآمنة، وتجنب تغيير المسارب بشكل مفاجئ أو القيادة بسرعات عالية، مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات للحد من الحوادث المرورية.
وأشارت إلى أن مجموعات السير ستنتشر منذ ساعات الصباح الباكر على التقاطعات والإشارات الضوئية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على انسيابيتها.
وأكدت أن تعاون المواطنين مع رجال السير يشكل أساس العملية المرورية، ويسهم في تحقيق الانسيابية والأمان على الطرقات.
