إدارة السير: كثافة مرورية متوقعة مع عودة دوام طلبة الجامعات

الوكيل الإخباري-    دعت إدارة السير المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتخطيط المسبق لرحلاتهم، نظرا لتوقع ازدحامات مرورية نشطة صباح يوم غد الأحد، على مداخل العاصمة عمان وعدد من المحافظات، تزامنا مع عودة الدوام الرسمي لطلبة الجامعات الأردنية.

وأوضحت الإدارة أن حركة المرور ستكون كثيفة نتيجة تزامن موعد خروج طلبة الجامعات مع الموظفين وطلبة المدارس في أوقات متقاربة، ما يزيد من حجم الحركة المرورية على الطرق الرئيسة والفرعية.


وأكدت أهمية الالتزام بالسلوكيات المرورية الآمنة، وتجنب تغيير المسارب بشكل مفاجئ أو القيادة بسرعات عالية، مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات للحد من الحوادث المرورية.


وأشارت إلى أن مجموعات السير ستنتشر منذ ساعات الصباح الباكر على التقاطعات والإشارات الضوئية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على انسيابيتها.


وأكدت أن تعاون المواطنين مع رجال السير يشكل أساس العملية المرورية، ويسهم في تحقيق الانسيابية والأمان على الطرقات.

 
 
