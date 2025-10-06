فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أولاً: الأغوار الشمالية
التاريخ: الاثنين، 6-10-2025
المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
بلدة السليخات
بلدة القرن
مصنع فوغل
تموين القرن
مضخة القرن 46
مضخة السليخات
الدوريات الخارجية - القرن
مدرسة القرن الأساسية
كتيبة الأمير حسن الآلية الرابعة
القوات المسلحة – كتيبة 11 القرن
معسكر الشلاتر – القرن
سعيد الصغير
صبيح الترابين
سرية غور الوهادنة
سبب الفصل: صيانة سنوية على الخط الرئيسي
ثانيا: محافظة الطفيلة
التاريخ: الاثنين، 6-10-2025
المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
إسكان الرشادية
غرندل
أم التمر
رواث
الحارث
أم سراب
سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة
