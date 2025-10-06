فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج يوم الاثنين الموافق 6-10-2025، وذلك لغايات الصيانة والأعمال الفنية المخطط لها، وذلك على النحو التالي:



أولاً: الأغوار الشمالية



التاريخ: الاثنين، 6-10-2025



المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا



المناطق المتأثرة:



بلدة السليخات



بلدة القرن



مصنع فوغل



تموين القرن



مضخة القرن 46



مضخة السليخات



الدوريات الخارجية - القرن



مدرسة القرن الأساسية



كتيبة الأمير حسن الآلية الرابعة



القوات المسلحة – كتيبة 11 القرن



معسكر الشلاتر – القرن



سعيد الصغير



صبيح الترابين



سرية غور الوهادنة



سبب الفصل: صيانة سنوية على الخط الرئيسي



ثانيا: محافظة الطفيلة

