الإثنين 2025-10-06 07:28 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 06-10-2025 06:17 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج يوم الاثنين الموافق 6-10-2025، وذلك لغايات الصيانة والأعمال الفنية المخطط لها، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الأغوار الشمالية

التاريخ: الاثنين، 6-10-2025

المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

بلدة السليخات

بلدة القرن

مصنع فوغل

تموين القرن

مضخة القرن 46

مضخة السليخات

الدوريات الخارجية - القرن

مدرسة القرن الأساسية

كتيبة الأمير حسن الآلية الرابعة

القوات المسلحة – كتيبة 11 القرن

معسكر الشلاتر – القرن

سعيد الصغير

صبيح الترابين

سرية غور الوهادنة

سبب الفصل: صيانة سنوية على الخط الرئيسي

ثانيا: محافظة الطفيلة

التاريخ: الاثنين، 6-10-2025

المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

إسكان الرشادية

غرندل

أم التمر

رواث

الحارث

أم سراب

سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة

 
 
