وزير التربية: استمرار تخصيص قطع أراض بنصف السعر للمعلمين

الوكيل الإخباري- قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة الأحد: "نقف اليوم وقفة وفاء وتقدير لكل المعلمات والمعلمين الذين نذروا أنفسهم لبناء الإنسان وغرس القيم وصياغة المثل العليا في هذا الوطن العزيز"، مجددا العهد بأن نبقى أوفياء لرسالة المعلم، داعمين لمسيرته من أجل تعليم يليق بوطننا بقيادة المعلم الأول جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان

ولفت محافظة في كلمة له خلال حفل التكريم السنوي للمعلمين الذي أقامته وزارة التربية والتعليم بمناسبة يوم المعلم العالمي إلى أن الحكومة ولرد جزء ولو يسير من جميل معلماتنا ومعلمينا وفضلهم الذي لا يمكن أن ينكره أحد، بادرت بتوجيه وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بمجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة المعلمين، إذ خصصت لهم، وستستمر بذلك قطع أراض بنصف السعر في مختلف مناطق المملكة.



وأضاف، إن الحكومة قامت بصرف السلف الطارئة لجميع من تقدم لها، وضاعفت نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة اعتبارا من العام الجامعي الحالي وستخصص كذلك نسبة خمسة بالمئة من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين في الجامعات كما ضاعفت عدد بعثات الحج المخصصة لوزارة التربية والتعليم من ستين بعثة إلى مئة وعشرين.



وأشار إلى أنه سيجري العمل على صيانة أندية المعلمين وتحسين خدماتها وبناء أندية معلمين في المحافظات التي لا توجد فيها أندية.



وأكد محافظة، أن الوزارة وإيمانا منها بدور المعلم المحوري، فقد وضعته في قلب السياسات التعليمية: تدريبا وتأهيلا ودعما وتمكينا وتحفيزا وتقديرا، مبينا أنه جرى وضع تدريب المعلمين في صدارة الأولويات قبل وأثناء الخدمة، إلى جانب تطوير المناهج وتهيئة بيئة مدرسية ملائمة من خلال التوسع في إنشاء الأبنية المدرسية والإضافات الصفية في سبيل إحدث نقلة نوعية في قطاع التربية والتعليم في الأردن في السنوات القادمة تعكس رؤية واضحة نحو تطوير شامل ومستدام للعملية التعليمية.



كما أشار إلى أن الوزارة توسعت في برامج رياض الأطفال باعتبار الطفولة المبكرة البداية الحقيقية لأي تعليم فاعل، إلى جانب تحقيق خطوات ملموسة في مجال التعليم الدامج.



وعلى صعيد التقييم، أوضح الدكتور محافظة أن امتحان الثانوية العامة خضع لتطوير شامل يعكس التحول نحو قياس المهارات ويدفع باتجاه تعليم أكثر عمقا وارتباطا بالحياة.



وفي استجابة واعية لمتطلبات سوق العمل، فقد تم التوسع في تخصصات التعليم المهني والتقني، ليس فقط لسد الفجوات بل لإيجاد فرص واعدة أمام أبنائنا، وتمكينهم من امتلاك المهارات التي تؤهلهم لمستقبل أكثر تنافسية وابتكارا.