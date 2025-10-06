الأمن ينعى إبراهيم قعوار

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك مدير شرطة محافظة جرش العميد الركن رأفت المعايطة، في تشييع جثمان النقيب إبراهيم محمد صالح قعوار إلى مقبرة الفرقان في محافظة جرش.

اضافة اعلان



ونقل العميد المعايطة أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.