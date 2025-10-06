الأمن ينعى إبراهيم قعوار

ونقل العميد المعايطة أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك في تشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة عجلون العقيد عمر بني مصطفى، وعدد من مرتبات المديرية من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
