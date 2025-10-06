الإثنين 2025-10-06 07:28 ص
 

الأمن ينعى إبراهيم قعوار

مبنى مديرية الأمن العام
مبنى مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 06-10-2025 05:57 ص

الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك مدير شرطة محافظة جرش العميد الركن رأفت المعايطة، في تشييع جثمان النقيب إبراهيم محمد صالح قعوار إلى مقبرة الفرقان في محافظة جرش.

ونقل العميد المعايطة أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.


وشارك في تشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة عجلون العقيد عمر بني مصطفى، وعدد من مرتبات المديرية من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
