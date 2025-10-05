وزارة الصناعة: جودة الطحين في المملكة عالية ولا يسمح بوجود أي خلل

الوكيل الإخباري- أكد المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن جودة الطحين المباع في المملكة عالية، وتخضع لمجموعة من الإجراءات الرقابية الصارمة تضمن مطابقته لأعلى المواصفات المعتمدة.



وقال البرماوي، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ، إن عملية استيراد القمح وإنتاج الطحين تمر بسلسلة من الإجراءات الفنية والرقابية، وتشرف عليها الوزارة بشكل مباشر، مضيفًا أن هناك 17 مطحنة عاملة في المملكة تقوم بتأمين الطحين للمخابز والمصانع .



وأشار إلى أن الوزارة لا تسمح بوجود أي خلل في مادة الطحين، وتحرص على متابعة عمليات استلام القمح كما كشف عن وجود مندوب من الوزارة في كل مطحنة، يعمل بصفة مراقب يومي ويدقق على جودة الطحين، إضافة إلى متابعة عمل المخابز والتدخل الفوري في حال ورود أي خلل.



وبين البرماوي أن هناك نحو 2100 مخبز في المملكة، جميعها تحصل على الطحين من المطاحن العاملة بإشراف ومتابعة من الوزارة.







وفي ما يخص الملاحظات المتداولة بشأن جودة الطحين، أوضح أنه حتى الآن لم ترد أي شكاوى رسمية للوزارة، إلا أنه من الممكن أن يكون سبب الخلل ناتجا عن سوء في عملية التخزين.



وأضاف انه سيتم متابعة أي ملاحظة فورًا، والكشف على المطحنة المعنية، والتحقق من جودة الطحين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود خلل مشيرا إلى أن المطحنة تزود ما يقارب 100 مخبز، وسيتم التحقق من كافة التفاصيل.



وأوضح البرماوي أن القمح الذي يتم توزيعه على المطاحن والمخابز هو من نوعيات ذات جودة عالية، وتتم تزويد المطاحن باحتياجاتها بشكل يومي أو كل ثلاثة أيام كحد أقصى، ضمن خطة توزيع دقيقة لا تسمح بتخزين الطحين بشكل يؤثر على جودته.



وبين البرماوي أن أبواب الوزارة في جميع المحافظات مفتوحة لتلقي الشكاوى والملاحظات من المواطنين بشأن أي مواد في الأسواق، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة فور التحقق من صحة أي شكوى.

اضافة اعلان