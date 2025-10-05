بنك صفوة الإسلامي يعقد ورشة عمل حول التمويل الإسلامي لموظفي الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وجاءت الورشة بحضور الرئيس التنفيذي للبنك، السيد سامر التميمي، والعميد حمزة الكساسبة، إلى جانب عدد من موظفي البنك ومرتبات الدائرة المالية.
وخلال الورشة، قدّم فريق بنك صفوة عرضًا مفصلًا حول مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة لتلبية احتياجات منتسبي القوات المسلحة في مختلف المجالات التمويلية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام بنك صفوة الإسلامي بتعزيز تعاونه مع المؤسسة العسكرية، حيث عبّر البنك عن حرصه الكبير على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع القوات المسلحة الأردنية، تقوم على تقديم حلول مالية متخصصة تدعم استقرار المنتسبين المالي، وتُسهم في تلبية تطلعاتهم ضمن إطار من الالتزام الوطني وخدمة المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
البنك العربي يدعم برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" التابع لمركز هيا الثقافي
-
حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده : لم نقم بأية حملات ترويجية ولم نفتتح أي فروع خارج عمان
-
"طلبات" الأردن تطلق أول مطبخ سحابي في المملكة
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق منصة "التنقلات الذكية" لتعزيز خدمة الحافلات اليومية وتعزيز تجربة التنقل الداخلي
-
بنك الأردن يرسّخ مكانته الإقليمية بإطلاق شبكة فروعه في العراق
-
"زين" ترفع تصنيفها على مؤشر "MSCI ESG" إلى المستوى "A"
-
بنك الاتحاد وغرفة صناعة الأردن يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة "المصنع الأخضر" لتعزيز التحول الصناعي المستدام
-
حان وقت التغيير.. سامسونج تدعوكم لتختاروا الأفضل مع حملة #تستاهل_أكثر