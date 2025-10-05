الأحد 2025-10-05 01:45 م
 

بنك صفوة الإسلامي يعقد ورشة عمل حول التمويل الإسلامي لموظفي الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الأحد، 05-10-2025 12:12 م
الوكيل الإخباري-   في إطار استراتيجية بنك صفوة الإسلامي لتوسيع شراكاته مع القطاع العسكري، نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ورشة عمل مخصصة لموظفي الدائرة المالية لعرض الخدمات التمويلية الإسلامية التي يقدمها البنك.اضافة اعلان


وجاءت الورشة بحضور الرئيس التنفيذي للبنك، السيد سامر التميمي، والعميد حمزة الكساسبة، إلى جانب عدد من موظفي البنك ومرتبات الدائرة المالية.

وخلال الورشة، قدّم فريق بنك صفوة عرضًا مفصلًا حول مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة لتلبية احتياجات منتسبي القوات المسلحة في مختلف المجالات التمويلية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام بنك صفوة الإسلامي بتعزيز تعاونه مع المؤسسة العسكرية، حيث عبّر البنك عن حرصه الكبير على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع القوات المسلحة الأردنية، تقوم على تقديم حلول مالية متخصصة تدعم استقرار المنتسبين المالي، وتُسهم في تلبية تطلعاتهم ضمن إطار من الالتزام الوطني وخدمة المجتمع.
 
 
