جامعات تنظم برامج علمية وثقافية متنوعة

الوكيل الإخباري- نفذ عدد من الجامعات فعاليات وبرامج علمية وثقافية متنوعة، تضمنت مؤتمرات دولية، وبرامج تبادل ثقافي، ومسابقات وطنية، وورش عمل تأهيلية، ومشاركات متخصصة في مجالات متعددة. اضافة اعلان





ففي الهاشمية، أنهت الجامعة استعداداتها لعقد المؤتمر العلمي الدولي الثاني المحكّم بعنوان:



"الخِطاب الإعلامي في عالم متغيّر: الصوت والصدى"، والذي تنظمه الجامعة ممثلة بكلية الآداب/مختبر تحليل الخطاب في السادس من الشهر المقبل.



ويأتي هذا المؤتمر في ظل تحولات إعلامية متسارعة تفرض على الخطاب الإعلامي العربي إعادة صياغة أدواته ومفاهيمه، ومواكبة تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرته على التأثير وتوجيه الرأي العام.



وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية/رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الدكتور وصفي الروابدة، إن المؤتمر يُمثل منصة علمية رائدة لتسليط الضوء على الخطاب الإعلامي العربي، الذي لم يكن يومًا بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدها العالم العربي.



وأضاف أن المؤتمر سيُبرز صورة الإعلام الأردني بوصفه حاملًا لرسالة وطنية هادفة، وقادرًا على تقديم خطاب عصري موثوق، يُسهم في نقل صورة الأردن الحضارية في المحافل الدولية والعربية، ويُعزز من حضوره القومي والإنساني، لا سيما في أوقات الأزمات.



واستقبلت جامعة الطفيلة التقنية وفدًا من الطلبة الروس المشاركين في برنامج التبادل الثقافي مع جامعة أورال الفيدرالية الروسية.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي، خلال اللقاء، أن الجامعة أعدّت برنامجًا متكاملًا يشمل مساقات في اللغة العربية والثقافة العربية والإسلامية، بهدف تعزيز مهارات الطلبة اللغوية وتنمية معارفهم النظرية في اختصاص اللغة العربية.



وبيّن الشلبي أن هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاقيات التبادل الثقافي التي ينفذها مكتب العلاقات والمشاريع الدولية في الجامعة، بما يسهم في تعزيز جسور التواصل العلمي والثقافي بين الجانبين.

