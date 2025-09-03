الأربعاء 2025-09-03 02:04 م
 

اصابات بحادث سير مروع في عمان - فيديو

حادث سير بين 3 مركبات بمنطقة مجمع رغدان
حادث سير بين 3 مركبات بمنطقة مجمع رغدان
 
الأربعاء، 03-09-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   كشفت ادارة  السير عن اثر مروري في شارع الجيش عقب وقوع حادث سير  بين 3 مركبات ما بعد مخرج مجمع رغدان بإتجاه جسر المحطة .

وبينت الادارة ان مجموعات ادارة السير في الموقع للمتابعة وتسيير حركة المركبات . 

 

وكشف شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري عن وقوع  4 اصابات اثر الحادث تم اسعافها الى المستشفى للعلاج . 

 

 

 

 

 

 

 
 
