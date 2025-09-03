اصابات بحادث سير مروع في عمان - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشفت ادارة السير عن اثر مروري في شارع الجيش عقب وقوع حادث سير بين 3 مركبات ما بعد مخرج مجمع رغدان بإتجاه جسر المحطة .

وبينت الادارة ان مجموعات ادارة السير في الموقع للمتابعة وتسيير حركة المركبات .

وكشف شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري عن وقوع 4 اصابات اثر الحادث تم اسعافها الى المستشفى للعلاج .