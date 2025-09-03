اصابات بحادث سير مروع في عمان - فيديو

حادث سير بين 3 مركبات بمنطقة مجمع رغدان#الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/zxzTYgmEgC— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 3, 2025
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف الكورة تخرج 3500 طالب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم
-
تربية بني عبيد تشارك ببرنامج تدريب دولي بكوريا الجنوبية
-
الأمن العام يحذر : انسكاب زيوت على طريق البحر الميت - صورة
-
التعليم العالي تُعلن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الشهادات الأجنبية
-
الملك وولي العهد يحضران الفعالية الدينية بمناسبة الذكرى 1500 على المولد النبوي
-
مفوضية اللاجئين: 70 دينارا لكل سوري يقرر العودة الطوعية من مخيمي الزعتري والأزرق
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يومي الخميس والجمعة
-
اصابات بحريق شقة في صويلح