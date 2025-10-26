حادث تصادم مركبة في ماركا الشمالية - صورة

الوكيل الإخباري- وقع صباح اليوم حادث تصادم بين مركبة وأحد الأعمدة على إشارة النجمة باتجاه الزرقاء في منطقة ماركا الشمالية، وفق ما أفادت به إدارة السير.

وأشارت الإدارة إلى أن الحادث نتج عنه إصابة واحدة بسيطة، فيما تم التعامل مع الحادث وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.