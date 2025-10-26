مؤتمر بعنوان "اليوم الثقافي التراثي" في الكرك

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية منتدى جماعة درب الحضارات الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك اليوم السبت في بيت المزار التراثي، مؤتمراً بعنوان "اليوم الثقافي التراثي" وذلك ضمن مشاريع التمكين الثقافي لعام 2025.

