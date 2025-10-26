الأحد 2025-10-26 01:25 ص
 

مؤتمر بعنوان "اليوم الثقافي التراثي" في الكرك

الكرك
الكرك
 
الأحد، 26-10-2025 12:13 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية منتدى جماعة درب الحضارات الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك اليوم السبت في بيت المزار التراثي، مؤتمراً بعنوان "اليوم الثقافي التراثي" وذلك ضمن مشاريع التمكين الثقافي لعام 2025.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض الجهود التراثية في محافظة الكرك، واستكشاف سبل توظيف التراث في مجالات الثقافة المختلفة.

 
 
