الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري

وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير في ماليزيا "أعتقد أننا نمضي قدما نحو التفاصيل النهائية لنوع الاتفاق الذي يمكن لرئيسينا مراجعته".
