الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري

الوكيل الإخباري- أعلن مسؤول أميركي الأحد، أن الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" بشأن اتفاق تجاري قبل اللقاء المرتقب بين رئيسيهما دونالد ترامب وشي جين بينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية.



وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير في ماليزيا "أعتقد أننا نمضي قدما نحو التفاصيل النهائية لنوع الاتفاق الذي يمكن لرئيسينا مراجعته".

