إعلان هام للأردنيين صادر عن وزارة الخارجية

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدّم إلى تعبئة الطلب إلكترونياً عبر الموقع الرسمي:
http://jordandiplomats.gov.jo، وذلك حتى 18 تشرين الثاني 2025.
