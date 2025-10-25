مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "المناصير ارينا" ضمن خطة التوسعة الجديدة للمجمع

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال عن وضع حجر الأساس لمشروع " المناصير ارينا "، المشروع الرياضي والترفيهي المتكامل الذي تطوره شركة المناصير للألعاب الرياضية بقيادة رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير، المهندس زياد المناصير ، ليشكّل إحدى الركائز الرئيسة للمرحلة الجديدة من خطة التوسعة الاستراتيجية للمجمع.

وقد جاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت في موقع المشروع في توسعة المجمع، إيذاناً بانطلاق الأعمال الإنشائية، متضمنةً استعراضاً لملامح المشروع وخطط تنفيذه، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمجمع المهندس عمّار عز الدين، وإلى جانبه عدد من أعضاء فريق المجمع الإداري، وأعضاء فريق مجموعة المناصير.



وقد أتيحت الفرصة للحضور للتعرف على تفاصيل المرافق الرياضية والترفيهية المخطط إنشاؤها، والتي من شأنها إثراء تنوع الخدمات التي يقدمها المجمع بما يسرع تحقيق رؤيته بتقديم وجهة متكاملة تعزز بيئة الأعمال وتخدم أعضاء مجتمع المجمع بما يوائم احتياجاتهم، كما تجذب الاستثمارات النوعية الجديدة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال المهندس عمّار عز الدين: "يأتي مشروع "المناصير ارينا" ضمن إطار خطة المجمع لمراحل التوسعة المنطوية على استقطاب المزيد من المستثمرين، كما أنه يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير المجمع المستمرة، وتعزيز دوره الذي يتجاوز تعزيز البنية التحتية للأنشطة الرياضية والترفيهية، إذ يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين ويخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

نسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة لأعضاء مجتمع المجمع وزواره بما يعكس توجهنا نحو بناء مجمع عصري مستدام يدعم مكانته وموقع الأردن كمركز إقليمي للأعمال، والابتكار، والحياة العصرية، والترفيه."



وأشار المهندس عز الدين أن هذا المشروع يعد خير دليل على ما يقدمه المجمع من فرص استثمارية واعدة بما فيها الاستثمار في تطوير الأراضي وإطلاق المشاريع النوعية ذات الأثر طويل الأمد، وعلى ما يتيحه من حوافز جاذبة ومزايا تنافسية، فضلاً عن بيئة الأعمال الذكية والبنية المتطورة المعززة بأفضل الموارد والخدمات التي يتيح الوصول إليها بسهولة.



ومن جانبه، قال رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير، المهندس زياد المناصير: "إن "المناصير ارينا" ليس مجرد منشأة رياضية، بل تطبيق وامتداد لخطط توسعنا وفقاً لاستراتيجيتنا الاستثمارية الهادفة للبناء من أجل المستقبل، وذلك عبر مشاريع تسهم في خدمة المجتمع وتوفر المزيد من فرص العمل، كما تدعم مسار التنمية وترفد الاقتصاد الوطني وتزيد تنافسيته. نعتز بتعاوننا الاستراتيجي مع مجمع الملك الحسين للأعمال الذي نتشارك وإياه قيمنا التي تأخذ الصحة والسلامة والبيئة والمجتمع والابتكار بعين الاعتبار في كل ما نقوم به، مثمنين جهود القائمين عليه في تسريع تحويل طموحنا إلى حقيقة على أرض الواقع لا سيما مع التسهيلات الجاذبة."



ويأتي هذا المشروع ليضيف بعداً جديداً إلى منظومة المجمع، من خلال إنشاء مرافق رياضية متعددة تشمل لعبة "البادل"، إلى جانب مرافق ترفيهية حديثة. ويمهد المشروع الطريق لإطلاق مشاريع إضافية تعزز من مكونات المجمع النوعية، مؤكداً التزام المجمع بخطته الاستراتيجية للتوسع العمراني والتحول إلى نموذج تطوير عقاري شامل يدمج بين الاستثمار، والابتكار، والاستدامة المالية والبيئية، ويخلق قيمة مضافة حقيقية لكل من المستثمرين والمجتمع المحلي.