إربد: مهرجان ثقافي في النعيمة

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية التطوع المدني الثقافية بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد ومنتدى النعيمة الثقافي مساء اليوم السبت، مهرجان النعيمة للثقافة والفنون الثالث بعنوان "دورة المرحوم فؤاد الخصاونة".

