الأحد 2025-10-26 01:25 ص
 

إربد: مهرجان ثقافي في النعيمة

إربد: مهرجان ثقافي في النعيمة
إربد: مهرجان ثقافي في النعيمة
 
السبت، 25-10-2025 11:45 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية التطوع المدني الثقافية بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد ومنتدى النعيمة الثقافي مساء اليوم السبت، مهرجان النعيمة للثقافة والفنون الثالث بعنوان "دورة المرحوم فؤاد الخصاونة".

اضافة اعلان


وقال أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة إن وزارة الثقافة دأبت على دعم الثقافة بشتى الحقول والمجالات الثقافية، وهو ما ينم عن حضارة الوطن كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

عربي ودولي لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا أتيحت الظروف

الكرك

أخبار محلية مؤتمر بعنوان "اليوم الثقافي التراثي" في الكرك

إربد: مهرجان ثقافي في النعيمة

أخبار محلية إربد: مهرجان ثقافي في النعيمة

المفرق

أخبار محلية فعالية توعوية عن سرطان الثدي في المفرق

اربد

أخبار محلية اربد: حوارية تناقش كتاب "مفاتيح التغيير الداخلي"

باريس ولندن تنسقان مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة

فلسطين جيش الاحتلال يقول إنه نفذ ضربة محددة الهدف في وسط غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"



 
 





الأكثر مشاهدة