مبعوث بوتين ومسؤولون أميركيون يواصلون الأحد اجتماعهم

07:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751336 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع إن الاجتماعات بين كيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار والتعاون الاقتصادي، ومسؤولين أميركيين ستستمر الأحد في الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وأضاف المصدر "عُقدت اجتماعات بين كيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية وممثلي إدارة الرئيس (دونالد) ترامب يومي 24 و25 تشرين الأول وستستمر في 26 تشرين الأول".



يزور ديمترييف الولايات المتحدة لعقد ما قال إنها سلسلة من الاجتماعات المخطط لها منذ فترة طويلة.