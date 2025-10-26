مبعوث بوتين ومسؤولون أميركيون يواصلون الأحد اجتماعهم

وأضاف المصدر "عُقدت اجتماعات بين كيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية وممثلي إدارة الرئيس (دونالد) ترامب يومي 24 و25 تشرين الأول وستستمر في 26 تشرين الأول".
يزور ديمترييف الولايات المتحدة لعقد ما قال إنها سلسلة من الاجتماعات المخطط لها منذ فترة طويلة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حادث طريق السويس المروع في مصر
-
لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة
-
ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا أتيحت الظروف
-
ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"
-
ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن
-
توقيع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
-
3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
-
البيت الأبيض: ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقفه في طريقه إلى ماليزيا