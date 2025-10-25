انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت بمقدار 60 قرشا للغرام بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 83.90 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 80.5 دينارًا.

اضافة اعلان

وتاليا التسعيرة