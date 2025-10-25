السبت 2025-10-25 12:18 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت بمقدار 60 قرشا للغرام بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
الذهب
 
السبت، 25-10-2025 10:11 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت بمقدار 60 قرشا للغرام بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 83.90 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 80.5 دينارًا.

اضافة اعلان

 

وتاليا التسعيرة

 


Image1_10202525101026371326565.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5

طب وصحة الدوخة الصباحية.. عرض شائع قد يكشف مشكلة في ضغط الدم

2

طب وصحة نصائح أساسية لتجنب نزلات البرد وكوفيد هذا الشتاء

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يواصل تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة منه

عنم

طب وصحة التفاح أم الموز… أيهما الأنسب للتحكم بالوزن؟

نم

طب وصحة ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟

ننن

فن ومشاهير موسم اسثتثنائي من "ذا فويس".. هذا موعد انطلاقه ونجوم لجنة التحكيم

ننن

فن ومشاهير عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج

5

فن ومشاهير الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر



 
 



الأكثر مشاهدة