الداخلية : ضبط اشخاص تعدوا على المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية بعمان

الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، الدكتور عبد الكريم أبو دلو، أنه حرصا من وزارة الداخلية، على سلامة المواطنين وحياة مستخدمي ممرات ومسارات المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، التي خصصتها أمانة عمان كمساحات آمنة للمواطنين (المماشي)، ولتكون متنفسا لممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات الهوائية للأفراد والعائلات، والتي تم تحديدها بعلامات أرضية ظاهرة ومرفقة باللوحات الإرشادية التي توضح طبيعة هذه المسارات، وتميزها عن الطرق والأرصفة العادية، وانطلاقا من مسؤولية الوزارة الأصيلة في مجال السلامة المرورية، وفقا للتشريعات ذات العلاقة، وضرورة ملاحقة مخالفي القانون الذين يعرضون حياة الآخريـن للخطر، فإنه تم اليوم، ضبط مجموعة من الأشخاص الذين استخدموا هذه المسارات الآمنة بشكل يتجاوز القانون، بقيادة مركباتهم داخل حرم هذه المسارات، وبصورة متهورة واستعراضية وبسلوك مستهتر، تعرض حياة المواطنين للخطر، وبشكل يعتبر إخلالا جسيما بقواعد المرور ومتطلبات السلامة العامة وغياب المسؤولية لديهم.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق هؤلاء الأشخاص، بتكليفهم بتقديم تعهدات بقيمة (خمسون ألف دينار) وتوقيفهم إداريا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بالإضافة إلى حجز مركباتهم لمدة شهر واحد وتحرير المخالفات اللازمة بحقهم وفق أحكام قانون السير.

وبين أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع أمانة عمان لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لعدم تمكين المركبات من دخول هذه المسارات الآمنة، بما يحافظ على خصوصيتها ومستوى الآمان فيها للأفراد والعائلات.