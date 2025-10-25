الداخلية : ضبط اشخاص تعدوا على المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية بعمان

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق هؤلاء الأشخاص، بتكليفهم بتقديم تعهدات بقيمة (خمسون ألف دينار) وتوقيفهم إداريا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بالإضافة إلى حجز مركباتهم لمدة شهر واحد وتحرير المخالفات اللازمة بحقهم وفق أحكام قانون السير.
وبين أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع أمانة عمان لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لعدم تمكين المركبات من دخول هذه المسارات الآمنة، بما يحافظ على خصوصيتها ومستوى الآمان فيها للأفراد والعائلات.
وأكد الناطق الإعلامي للوزارة، أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ أحكام القانون واتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحق الأشخاص الذين يقومون بالتعدي على مسارات المشاة الآمنة ويقومون بقيادة المركبات في هذه المسارات بحيث يشكلوا مصدر خطر على الناس، ولن يكون هناك أي تهاون بالتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يتجاوزون القيم السلوكية والحضارية للمجتمع الأردني.
