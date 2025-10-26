تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم

07:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، عن تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين اعتباراً من الأحد. اضافة اعلان





وجاء التعديل على النحو التالي؛ المغادرون العرب: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، والدبلوماسيون و الـ(VIP): من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً.



أما المجموعات السياحية والمركبات الخاصة، فمن الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:30 ظهراً.



وأكدت الإدارة ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر لجميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، والحضور في الموقع قبل موعد الحجز بساعة واحدة على الأقل لضمان انسيابية الإجراءات.



ودعت إدارة أمن الجسور الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التواصل عبر الأرقام: 0096264295616، و0096264295617، و0096253581030.