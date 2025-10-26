الأحد 2025-10-26 07:36 ص
 

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم

مركبات عند جسر الملك حسين
مركبات عند جسر الملك حسين
 
الأحد، 26-10-2025 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، عن تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين اعتباراً من الأحد.اضافة اعلان


وجاء التعديل على النحو التالي؛ المغادرون العرب: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، والدبلوماسيون و الـ(VIP): من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً.

أما المجموعات السياحية والمركبات الخاصة، فمن الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:30 ظهراً.

وأكدت الإدارة ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر لجميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، والحضور في الموقع قبل موعد الحجز بساعة واحدة على الأقل لضمان انسيابية الإجراءات.

ودعت إدارة أمن الجسور الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التواصل عبر الأرقام: 0096264295616، و0096264295617، و0096253581030.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مركبات عند جسر الملك حسين

أخبار محلية تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم

كيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار والتعاون الاقتصادي

عربي ودولي مبعوث بوتين ومسؤولون أميركيون يواصلون الأحد اجتماعهم

للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

قوات الاحتلال تداهم منازل بمخيم الجلزون شمالي رام الله

فلسطين قوات الاحتلال تداهم منازل بمخيم الجلزون شمالي رام الله

وفيات الأحد 26-10-2025

الوفيات وفيات الأحد 26-10-2025

25 حالتهم حرجة.. تفاصيل حادث طريق السويس المروع في مصر اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/2n2vw20

عربي ودولي تفاصيل حادث طريق السويس المروع في مصر

مجلس النواب

أخبار محلية الملك يلقي خطاب العرش اليوم في افتتاح الدورة العادية الثانية



 
 





الأكثر مشاهدة