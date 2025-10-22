الأربعاء 2025-10-22 11:36 ص
 

اصابة بحادث تدهور مركبة في عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 22-10-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير عن آخر المستجدات المرورية صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن الطرق في المملكة سالكة بشكل عام والحركة انسيابية رغم ذروة الدوام الصباحي.اضافة اعلان


وأفادت الإدارة بأنها تتعامل حالياً مع حادث تدهور مركبة في شارع مادبا بالعاصمة عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، فيما تم إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

مخيم الأزرق للاجئين السوريين

أخبار محلية تراجع وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم بنسبة 27% في أيلول

مدخل ساحة هرم متحف اللوفر في باريس

عربي ودولي باريس.. متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه بعد عملية سرقة حلي تعرض لها

نونونو

طب وصحة دراسة تكشف السر وراء عدم قدرتنا على التوقف عن تناول الأطعمة الضارة

الامن العام

أخبار محلية تنويه من مديرية الامن العام الى جميع مالكي السيارات بالمملكة

7ع

فن ومشاهير تفاصيل تحضيرات النسخة المغربية من مسلسل "الهيبة"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء

ع

فن ومشاهير "لم يكن أباً عظيماً".. شريف عرفة يثير جدلاً بتصريحاته الصادمة عن أحمد زكي



 
 





الأكثر مشاهدة