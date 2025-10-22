اصابة بحادث تدهور مركبة في عمان

10:52 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن آخر المستجدات المرورية صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن الطرق في المملكة سالكة بشكل عام والحركة انسيابية رغم ذروة الدوام الصباحي.





وأفادت الإدارة بأنها تتعامل حالياً مع حادث تدهور مركبة في شارع مادبا بالعاصمة عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، فيما تم إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق.