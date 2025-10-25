مؤسسة ولي العهد تطلق فعاليات "ملتقى الصنّاع" بنسخته الثانية

11:33 ص

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم في مركز الحسين الثقافي وهنجر رأس العين في العاصمة عمّان، فعاليات ملتقى الصنّاع بنسخته الثانية، الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد انسجاماً مع جهودها في دعم وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ضمن برنامج (مساحة الصنّاع)، أحد برامج المؤسسة. اضافة اعلان





وقالت المؤسسة في بيان، إن الملتقى ينعقد على مدار اليوم، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويستقبل الزوّار من كافة الأعمار مجاناً، ليتيح فرصة المشاركة في تجربة تفاعلية ضمن منصة وطنية مفتوحة، تجمع المبتكرين والرياديين والمصممين والطلاب والهواة والمهتمين في عالم الابتكار والتصنيع الرقمي لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتحفيز الابتكار، بهدف تمكين مجتمع الصنّاع والمبتكرين والمؤسسات الداعمة لهذا القطاع بمختلف فئاتهم.



ويتضمن الملتقى معرضاً واسعاً يشارك فيه أكثر من 114 عارضاً من المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم الابتكارية، إلى جانب 6 ورشات عمل تطبيقية مجانية في مجالات التصميم والتصنيع الرقمي والتقنيات الحديثة والطباعة ثلاثية الأبعاد والحرف اليدوية، وأنشطة تفاعلية مفتوحة لجميع الأعمار. ومن بين هذه الأنشطة تجربة "مصعد الأفكار"، والتي تتيح للزوّار عرض أفكارهم ومشاريعهم ومبادراتهم خلال دقيقة واحدة، بهدف تشجيع مشاركة الأفكار الإبداعية وتوثيقها، مع إتاحة الفرصة لأصحاب الأفكار المتميّزة للاستفادة من التوجيه والمتابعة ضمن برامج المؤسسة وتطوير أفكارهم ومشاريعهم مستقبلاً.



ويقدّم الملتقى للزوّار على مدار اليوم، فرصة لتجربة أدوات التصنيع الرقمي، مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، وآلات التشغيل الرقمي (CNC)، وقاطعات الليزر، للتعرّف عن قرب على كيفية استخدامها في تطوير النماذج الأولية والمنتجات المبتكرة.



كما يقدّم الملتقى منصة "خارطة الصنّاع" الرقمية الوطنية والأولى من نوعها في الأردن، لتكون دليلاً شاملاً تفاعلياً يربط بين مختبرات التصنيع والجامعات وحاضنات الأعمال والمجتمعات الإبداعية، ما يعزز من التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الابتكاري ويسهّل الوصول إلى الأدوات والخبرات والبرامج المشتركة في كافة أنحاء المملكة.



وتنعقد على مدار اليوم سلسلة من الجلسات النقاشية والمعرفية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتصنيع الرقمي في مركز الحسين الثقافي – مسرح عقل بلتاجي، ومفتوحة للحضور مجاناً.



وتغطي الجلسات مجموعة واسعة من المواضيع التي تعكس تنوّع مجالات الابتكار في الأردن والعالم، تشمل: دور التكنولوجيا والتصنيع الرقمي في تصميم العلاجات الطبية المتخصصة، وإعادة تشكيل عالم الأزياء عبر التكنولوجيا والاستدامة، وأثر الطباعة ثلاثية الأبعاد على الابتكار، وصناعة المجوهرات باستخدام تقنيات التصنيع الرقمي، والاستثمار في المنتجات الملموسة، وبناء الشركات العالمية، وتوطين الخبرات الهندسية صناعة السيارات وصناعات أخرى في الأردن والوطن العربي، ومستقبل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.



ويستضيف الملتقى ضمن جلساته المتحدث الدولي دانييل إنجراسيا، مؤسس شركة In-Machines ، حيث يشارك تجربته الواسعة في تصميم وبناء آلات التصنيع الرقمي مفتوحة المصدر (Open source)والتي يتم استخدامها اليوم في مختبرات الابتكار ومجتمعات الصنّاع حول العالم.



كما تشمل جلسات تسلّط الضوء على تجارب ريادية ملهمة لمبتكرين ورواد أعمال، ومشاريع تكنولوجية، وشركات ناشئة تعمل في مجالات الإبداع والابتكار والتقنيات الحديثة، وسيتم بث جميع الجلسات مباشرة عبر منصات مؤسسة ولي العهد (فيسبوك ويوتيوب).



ويتيح الملتقى للمشاركين فرصة الاستفادة من "ركن الخبراء" الذي يقدم جلسات إرشاد قصيرة فردية ومجانية مع أكثر من 16 خبيراً في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، لمشاركة الخبرات والتجارب وتقديم الإرشاد العملي.



وتنظم مؤسسة ولي العهد النسخة الثانية من ملتقى الصنّاع تماشياً مع النمو المتسارع في ثقافة الابتكار في الأردن، وسعياً إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال ابتكار المنتجات الملموسة، بهدف نشر ثقافة تبني الحلول التكنولوجية الحديثة مثل التصنيع الرقمي والنمذجة الأولية، ما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والمؤسسات على حد سواء.